BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı

BIST 100 endeksi, ilk yarıda yüzde 0,06 değer kaybederek 8.857,28 puana geriledi.

07.11.2024 14:20
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,06 değer kaybederek 8.857,28 puana geriledi.

Dün 8.862,32 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 11,00 puan ve yüzde 0,12 artışla 8.873,32 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,04 puan ve yüzde 0,06 azalışla 8.857,28 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.825,63, en yüksek 8.904,79 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,7, hizmetler endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,3, sanayi endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 35'i yükselirken, 63'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Reeder Teknoloji, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ve Astor Enerji oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 662 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0750, sterlin/dolar paritesi 1,2910 ve dolar/yen paritesi 153,90 düzeyinde bulunuyor

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2530 liradan, avro 36,9370 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yatay seyirle 2 bin 662 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,7 düşüşle 74,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı - Son Dakika

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