BIST 100 endeksi güne yükselişle başladı, bankacılık endeksi yüzde 1,88 arttı

BIST 100 endeksi güne yükselişle başladı, bankacılık endeksi yüzde 1,88 arttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BIST 100 endeksi günün açılışında yüzde 1,22 değer kazanarak 134,42 puanlık artışla 11.157,86 puana çıktı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,88, holding endeksi yüzde 1,24 yükseldi.
Borsa, güne yüzde 1,22'lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 1,22'lik yükselişle başladı. Endeks, 134,42 puanlık artışla 11.157,86 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,88, holding endeksi yüzde 1,24 değer kazandı.
Kaynak: İHA
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