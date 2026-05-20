BIST 100 Endeksi Günlük Düşüşte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,24 değer kaybederek 13.995,76 puana geriledi.

Pazartesi günü 14.029,54 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 20,51 puan ve yüzde 0,15 azalışla 14.009,02 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 33,78 puan ve yüzde 0,24 düşüşle 13.995,76 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.918,76 puanı, en yüksek 14.070,08 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,01, mali endeks yüzde 0,74 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,01 ve hizmetler endeksi yüzde 0,58 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 42'si yükselirken 54'ü düştü, 4'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Astor Enerji, Aselsan, Türk Hava Yolları, Akbank, Sasa Polyester ve Türk Altın İşletmeleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 486 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 39,61, bileşik getirisi yüzde 43,53 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1590, sterlin/dolar paritesi 1,3380 ve dolar/yen paritesi 159,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 45,6020 liradan, avro 52,8840 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 artışla 4 bin 486 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,7 azalışla 105,7 dolardan işlem görüyor.