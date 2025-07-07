BIST 100 Endeksi Günü 10.107,68'de Kapadı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günü 10.107,68'de Kapadı

07.07.2025 19:26
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 168 puan düşerek 10.107,68 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 168 puan azalarak 10.107,68 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 137,84 puan ve yüzde 1,34 azalışla 10.137,91 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.093,23 puanı, en yüksek 10.183,47 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,64 değer kaybıyla 10.107,68 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 184,2 puan ve yüzde 1,60 değer kaybıyla 11.307,97 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 1,70, mali endeks yüzde 1,52, sanayi endeksi yüzde 1,35 ve teknoloji endeksi yüzde 0,41 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 13'ü prim yaptı, 87'si geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 321 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.50 itibarıyla 3 bin 321 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 4 milyon 250 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,62, bileşik getirisi de yüzde 39,97 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 39,8740, satışta 40,0338 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 39.6514, satışta 39.8103 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.50 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1730, sterlin/dolar paritesi 1,3630 ve dolar/yen paritesi 145,86 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,3 artışla 68,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günü 10.107,68'de Kapadı - Son Dakika

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