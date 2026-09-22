BIST 100 endeksi günü 13.198,84 puandan yüzde 1,04 düşüşle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 138,85 puan azalarak 13.198,84 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 101,12 puan ve yüzde 0,76 azalışla 13.236,57 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.169,06 puanı, en yüksek 13.370,03 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,04 değer kaybederek 13.198,84 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 173,56 puan ve yüzde 1,06 azalışla 16.217,83 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,21 değer kazanırken, mali endeks yüzde 1,87, sanayi endeksi yüzde 1,75 ve teknoloji endeksi yüzde 1,02 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 52'si prim yaptı, 47'si geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Akbank, ASELSAN ile Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 337 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 337 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,5 düşüşle 6 milyon 780 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,40, bileşik getirisi yüzde 39,71 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 48,6982, satışta 48,8934 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 48,6790, satışta 48,8741 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1441, sterlin/dolar paritesi 1,3340 ve dolar/yen paritesi 157,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da kasım vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 0,4 azalışla 99,9 dolardan işlem görüyor.