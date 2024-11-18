BIST 100 Endeksi Günü Artışla Kapadı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günü Artışla Kapadı

Borsa İstanbul'da BIST 100, yüzde 0,06 artışla 9.395,39 puandan kapandı. Mali ve sanayi endeksleri kazanç sağladı.

18.11.2024 18:46
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 5,77 puan artarak 9.395,39 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 29,79 puan ve yüzde 0,32 yükselişle 9.419,42 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.315,27 puanı, en yüksek 9.445,30 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 9.395,39 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,46 ve sanayi endeksi yüzde 0,40 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,42, teknoloji endeksi yüzde 0,33 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,41 puan ve yüzde 0,01 kayıpla 10.362,48 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 52'si prim yaptı, 44'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik ile Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 610 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 610 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artarak 3 milyon 23 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,4080 lira, satışta 34,5458 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,3093 lira, satışta 34,4467 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0570, sterlin/dolar paritesi 1,2630 ve dolar/yen paritesi 155,00 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,6 artışla 72,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günü Artışla Kapadı - Son Dakika

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