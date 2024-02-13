BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 1,97 Değer Kaybederek Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 1,97 Değer Kaybederek Tamamladı

BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 1,97 Değer Kaybederek Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,97 değer kaybederek 8.994,00 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi yüzde 2,09 değer kaybetti. Menkul kıymet yatırım ortaklığı yüzde 2,95 ile en çok kazandıran, iletişim yüzde 3,51 ile en çok gerileyen sektör oldu. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi beklentilerin üzerinde artış gösterdi ve Fed'in faiz indirim ihtimali düştü.

13.02.2024 18:27
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,97 değer kaybederek 8.994,00 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 180,57 puan azalırken, işlem hacmi 150,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi yüzde 2,09 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,95 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 3,51 ile iletişim oldu.

Gün içinde 9.217,45 puanla tarihi zirveyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 9.000 puanın altında dengelendi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ilişkin fiyatlamaları öteledi. Bu gelişmelerle, Fed'in mayısta politika faizini 25 baz puan indireceğine yönelik ihtimal yüzde 33 seviyesine geriledi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, yoğun bilanço döneminde hisse ve sektör bazlı oynaklıkların devam ettiğini, açıklanan enflasyon verisiyle birlikte risk iştahının azaldığını belirtti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi, Avro Bölgesi'nde büyüme ve sanayi üretimi, İngiltere'de sanayi üretiminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.450 seviyelerinin direnç, 8.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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