BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,45 değer kaybederek 10.733,75 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,82, holding endeksi yüzde 1,77 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,87 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 4,30 ile sigorta oldu. Analistler, Amerika Merkez Bankasının (Fed) toplantısına odaklandıklarını belirterek, haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

29.07.2024 18:25
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,45 değer kaybederek 10.733,75 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 157,67 puan azalırken, toplam işlem hacmi 87,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,82, holding endeksi yüzde 1,77 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,87 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 4,30 ile sigorta oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında gözlerin Amerika Merkez Bankasının (Fed) yarın başlayacak ve kararları çarşamba günü açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına çevrildiğini belirterek, haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

ABD'de ekonomik aktivitenin endişe edildiği kadar güç kaybetmeden enflasyonist baskıların azalması, "yumuşak iniş" senaryolarının öne çıkmasını sağlarken, risk iştahını da besliyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü politika faizini son kez yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni, ekonomik projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Yarın, yurt içinde ekonomik güven endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise Almanya'da büyüme ve enflasyon, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi ve büyüme, ABD'de konut fiyat endeksi, JOLTS açık iş sayısı ve New York Fed tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.650 seviyelerinin destek, 11.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı - Son Dakika

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