BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kaybederek 10.638,58 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 53,10 puan azalırken, toplam işlem hacmi 93,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,26 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,08 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 5,10 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve şirketlerin finansal sonuçlarının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Fed'in bugün politika faizini son kez yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını kaydeden analistler, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları verebileceğini ifade etti.

Analistler, yarın, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, İngiltere'de İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek, 10.800 ve 10.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.