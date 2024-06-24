BIST 100 Endeksi Günü Hafif Değer Kaybıyla Tamamladı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kaybederek 10.767,85 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,51 puan azalırken, toplam işlem hacmi 97,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,70 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 3,28 ile tekstil deri oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl 2 kez faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentilerin artmasına karşın, banka yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmeleriyle karışık bir seyir izlendiğini belirtti.

Yarın yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Fed üyelerinin açıklamaları, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, tüketici güven endeksi, Richmond Fed sanayi endeksi ile konut fiyat endeksinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.600 puanın destek, 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.