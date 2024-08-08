BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,74 değer kazanarak 10.098,50 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi değer kaybederken, holding endeksi değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise sigorta oldu.

08.08.2024 18:47
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,74 değer kazanarak 10.098,50 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 74,19 puan artarken, toplam işlem hacmi 83,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,29 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,22 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,66 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 1,02 ile sigorta oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de geçen hafta zayıf gelen ve resesyon endişelerini artıran istihdam verilerinin ardından işsizlik maaşı başvurularında yaşanan düşüşün bir miktar rahatlama sağladığını belirterek, karışık bir seyrin öne çıktığını söyledi.

Yarın yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Çin'de ve Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 puanın direnç, 9.800 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı - Son Dakika

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