BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı

BIST 100 endeksi, 13,25 puanlık artışla 9.044,89 puandan kapandı; mali ve hizmetler endeksi yükseldi.

08.10.2024 19:27
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13,25 puan artarak 9.044,89 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 9,11 puan ve yüzde 0,10 artışla 9.040,75 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.978,13 puanı, en yüksek 9.152,68 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 9.044,89 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,31 ve hizmetler endeksi yüzde 0,61 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1 ve sanayi endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 46,82 puan ve yüzde 0,47 kazançla 10.045,37 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 41'i prim yaptı, 56'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C) ve Turkcell en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 606 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 2 bin 606 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 3 milyon 62 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,47, bileşik getirisi de yüzde 42,17 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,1864 lira, satışta 34,3234 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,1642 lira, satışta 34,3011 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0970, sterlin/dolar paritesi 1,3080 ve dolar/yen paritesi 148,30 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 4,9 azalışla 76,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı - Son Dakika

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