BIST 100 endeksi günü yüzde 0,51 artışla 14.467,25 puandan tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 73,40 puan artarak 14.467,25 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 7,13 puan ve yüzde 0,05 artışla 14.400,98 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.354,12 puanı, en yüksek 14.540,01 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,51 değer kazanarak 14.467,25 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 152,97 puan ve yüzde 0,89 artışla 17.247,40 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,76, sanayi endeksi yüzde 0,36 ve hizmetler endeksi yüzde 0,61 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1,72 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 62'si prim yaptı, 35'i geriledi ve 3'ü yatay seyretti. Sasa Polyester, Katılımevim, Akbank, Türk Hava Yolları ve Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 374 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 4 bin 374 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,6 yükselişle 6 milyon 808 bin 700 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,47, bileşik getirisi yüzde 39,79 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 48,3966, satışta 48,5906 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 48,3730, satışta 48,5668 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1600, sterlin/dolar paritesi 1,3520 ve dolar/yen paritesi 153,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da kasım vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 2,9 azalışla 104,5 dolardan işlem görüyor.