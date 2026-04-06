BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 1,36 Artışla Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,36 değer kazanarak 13.112,31 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 175,97 puan artarken, toplam işlem hacmi 142,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,94, holding endeksi yüzde 1,40 değer kazandı.

Sektör endekslerinin tümü kazandırırken, en çok kazandıran yüzde 3,06 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalar, Hürmüz Boğazı'nda sevkiyatın geleceğine ilişkin belirsizlik ve buna bağlı enerji arzı endişeleriyle karışık bir seyir izlerken, büyük finans kuruluşlarından gelen enflasyon ve faiz uyarılarının etkisiyle yatırımcıların odağı jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ABD ekonomisine ilişkin veri akışına çevrildi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise en düşük 12.960 seviyesini gördükten sonra gelen alımlarla 13.100 seviyesinin üzerinde günü pozitif tamamladı.

Yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre, Reel efektif döviz kuru (REK) endeksi, martta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında 1,83 puan artarak 104,61'e çıktı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ise bu dönemde 2,33 puan artarak 102,03'e yükseldi.

Analistler, yarın ABD ile İran arasındaki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi ve ABD'de dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.300 puanın direnç, 12.900 ve 12.800 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.