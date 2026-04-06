Üye Girişi
Son Dakika Logo

BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 1,36 Artışla Tamamladı

06.04.2026 18:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİST 100 endeksi %1,36 artışla 13.112,31 puana yükseldi; toplam işlem hacmi 142,1 milyar lira.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,36 değer kazanarak 13.112,31 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 175,97 puan artarken, toplam işlem hacmi 142,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,94, holding endeksi yüzde 1,40 değer kazandı.

Sektör endekslerinin tümü kazandırırken, en çok kazandıran yüzde 3,06 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalar, Hürmüz Boğazı'nda sevkiyatın geleceğine ilişkin belirsizlik ve buna bağlı enerji arzı endişeleriyle karışık bir seyir izlerken, büyük finans kuruluşlarından gelen enflasyon ve faiz uyarılarının etkisiyle yatırımcıların odağı jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ABD ekonomisine ilişkin veri akışına çevrildi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise en düşük 12.960 seviyesini gördükten sonra gelen alımlarla 13.100 seviyesinin üzerinde günü pozitif tamamladı.

Yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre, Reel efektif döviz kuru (REK) endeksi, martta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında 1,83 puan artarak 104,61'e çıktı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ise bu dönemde 2,33 puan artarak 102,03'e yükseldi.

Analistler, yarın ABD ile İran arasındaki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi ve ABD'de dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.300 puanın direnç, 12.900 ve 12.800 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 19:31:14. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.