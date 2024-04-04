BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 2,05 Değer Kazanarak Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,05 değer kazanarak 9.129,02 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 183,23 puan artarken, toplam işlem hacmi 115 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 5,75, holding endeksi yüzde 2,54 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 3,02 ile ulaştırma oldu.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliğin devam etmesi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın "bekle-gör" yaklaşımı mesajlarının etkilerinin sürdüğünü belirtti.
Powell, dün enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ineceğine dair güven artana kadar politika faizini düşürmenin uygun olacağını öngörmediklerini ifade ederek, "Ekonominin gücü ve enflasyonda şu ana kadar kaydedilen ilerleme göz önüne alındığında gelen verilerin politika kararlarımıza yön vermesine izin verecek zamanımız var." diye konuştu.
Yarın yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de istihdam verileri ve Avro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 puanın direnç, 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
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Çin Kalkınma Bankası, bu yıl tarım arazilerinin geliştirilmesi ve korunması ile arazi verimliliğine yönelik finansal desteğini artırdı. 2024'ün ilk çeyreğinde 2,59 milyar yuan tutarında tarım arazisi geliştirme amaçlı özel kredi veren banka, bir önceki yıla göre bu tutarı iki katından fazla artırdı. Banka, tahıl güvenliği ve tarım ürünlerinin istikrarlı tedariki için yüksek standartlı tarım arazisi geliştirme ve güncelleme çalışmalarına orta ve uzun vadeli finansal destek sağladı. Kırsal bölgelerde altyapı ve tarım sektöründe bilimsel ve teknolojik inovasyon gibi kilit alanlarda da kapsayıcı finansal desteğini güçlendireceğini açıkladı.
MÜSİAD Azerbaycan Şubesi, Haçmaz ilinde iftar programı düzenledi. Programa, Haçmaz Valisi, MÜSİAD yöneticileri, milletvekili, iş adamları, şehit aileleri, Ahıska Türkleri ve gaziler katıldı. Programda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.
İzmir'in Torbalı ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bir işletmede yaptıkları kontrolde yaklaşık 20 ton son tüketim tarihi geçmiş peynir tespit etti. Saklama koşullarına uygun olmayan soğuk hava depolarında muhafaza edilen ve piyasaya sunulacağı değerlendirilen peynirler imha edildi. İşletmeye yasal işlem uygulandı.
Trendyol'un 2024 verilerine göre Türk tekstil ürünleri ve mutfak eşyaları, e-ihracat şampiyonu oldu. Türkiye'den dünyaya ürün gönderen satıcılar, özellikle Suudi Arabistan, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle ticaret hacmini artırdı. Trendyol'un sağladığı e-ihracat imkanları sayesinde yerel üreticiler dünya pazarlarına adım atma ve Türk ürünlerinin kalitesini uluslararası alanda tanıtma şansı buldu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirdiği basın toplantısında, Türkiye ve İran arasında elektrik ticareti için anlaşmaların yapıldığını açıkladı. Bayraktar, Türkiye'nin İran ile elektrik iletim şebekesini birbirine bağlayan ve kapasiteyi artıran yatırımlar gerçekleştirdiğini belirtti. İki ülke arasında elektrik alışverişi için uzman heyetlerin çalışmalara başlayacağı ifade edildi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 183,23 puan artarak 9.129,02 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 8.938,97, en yüksek 9.168,73 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,05 artışla tamamladı. Altının ons fiyatı 2.294 dolar olarak belirlendi.
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