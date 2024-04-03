Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,75 değer kaybederek 8.973,48 puana indi.
Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 67,39 puan azalışla 8.973,48 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 37 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 2,44, holding endeksi yüzde 1,54 değer kaybetti.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülenden daha geç indirmeye başlayabileceğine ilişkin endişelerin artmasıyla negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün yurt dışında Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin odağına yerleştiğini söyledi.
Öğleden sonra ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 8.800 seviyelerinin destek, 9.000 ve 9.100 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika
Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, seçimlerin sona erdiğini ve artık geçim zamanı olduğunu belirtti.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) yönetimi ve meclis üyeleri, kuruluşunun 142. yıl dönümü kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. ATSO Başkanı Ali Bahar, yaptığı açıklamada, ATSO'nun köklü tarihine ve kurucularına şükranlarını sunduğunu belirterek, geleceğe dair hedeflerini belirleyip, bu hedeflere ulaşmak için kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti.
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, 31 Mart seçimleri sonrası piyasanın sakin seyrettiğini ve döviz kurunda beklenen sıçramanın olmadığını söyledi. Kozanoğlu, bunun sebebinin Cumhurbaşkanı'nın Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı'na referansla kemer sıkma politikalarının devam edeceğini ima etmesi olduğunu belirtti. Ayrıca, küçük yatırımcıların beklenen sıçrama gerçekleşmeyince satışa geçebileceğini ifade etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu yılın ilk çeyreğinde limanlarda elleçlenen yük miktarının geçen yıla göre arttığını açıkladı. Elleçlenen konteyner miktarı ise rekor oranda artarak 3 milyon 350 bin 817 TEU'ya ulaştı. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin deniz ticaretindeki payını artırmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Diyarbakır'da çarşı pazarlarında bayram hareketliliği başladı. Çarşı esnafı, vatandaşların yavaş yavaş alışveriş yapmaya başladığını ve işlerinde canlılık olduğunu belirtti. Vatandaşlar ise alışverişlerin zorluğuna rağmen bayram öncesi hazırlıklarını tamamlamak zorunda olduklarını dile getirdi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,75 azalışla 8.973,48 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 67,39 puan azaldı. Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,84, hizmetler endeksi yüzde 0,42 değer kazanırken, mali endeks yüzde 1,67, sanayi endeksi yüzde 0,68 değer kaybetti. Altının ons fiyatı 2 bin 272 dolar olarak belirlendi.
Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kahverengi kokarca zararlısına yönelik il genelinde ciddi bir mücadele yürütüldüğünü belirtti. Yapılan 600'den fazla eğitim ve 40 bin noktada ilaçlama çalışmasıyla mücadelede önemli adımlar atıldığını ifade eden Yılmaz, kış mevsimiyle birlikte yeniden mücadeleye başlanması gerektiğini vurguladı. Kahverengi kokarcanın tarım ürünlerine ciddi zarar verdiğini ve kış mevsiminde korunaklı alanlara çekildiğini belirten Yılmaz, kışlaklardaki mücadele çalışmalarının yoğunlaştırılması gerektiğini söyledi. Ayrıca, ruhsatlı ilaçların kullanımının avantaj sağlayacağını ve samuray arılarının üretiminin artırılacağını da belirtti.
Tunceli'de 4 kurum ortaklığında kaçak ürün, hijyen ve fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildi. Ticaret İl Müdürlüğü, Tunceli Emniyet Müdürlüğü, Tunceli Belediyesi ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri şehir merkezindeki kasap, manav, market ve şarküterilere yönelik denetimlerde bulundu.
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