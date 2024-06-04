BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 değer kaybederek 10.545,19 puana düştü. Bankacılık endeksi yüzde 0,48 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran spor, en çok kaybettiren ise ticaret oldu. Analistler, küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini belirtti ve bugün yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

04.06.2024 13:36
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 değer kaybederek 10.545,19 puana düştü.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,68 puan azalışla 10.545,19 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 45,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,48 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,23 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 1,08 ile ticaret oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının politika alanını genişleten ve ülke ekonomisinin yavaşladığına işaret eden verilerin ardından karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini söyledi.

Günün geri kalanında yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 seviyelerinin direnç, 10.500 ve 10.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika

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