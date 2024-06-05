BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,53 değer kaybederek 10.309,35 puana düştü.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 55,22 puan ve yüzde 0,53 azalışla 10.309,35 puana geriledi. Dün 10.364,56 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 38,67 puan ve yüzde 0,37 artarak 10.403,23 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.267,19 puanı, en yüksek 10.418,30 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,04, sanayi endeksi yüzde 0,94 ve hizmetler endeksi yüzde 0,51 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,65 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 19'u yükselirken, 81'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş ve Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 332 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,41, bileşik getirisi yüzde 42,10 seviyesinde.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0870, sterlin/dolar paritesi 1,2780 ve dolar/yen paritesi 156,00 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,5540 liradan, avro 35,4400 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 2 bin 332 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,4 yükselişle 77,5 dolardan işlem görüyor.