BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,74 değer kaybederek 11.090,07 puana geriledi.

Dün 11.172,75 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 13,23 puan ve yüzde 0,12 artışla 11.185,98 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 82,68 puan ve yüzde 0,74 azalışla 11.090,07 puana düştü.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.054,55, en yüksek 11.187,44 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,17 ve teknoloji endeksi yüzde 2,57 değer kazanırken, hizmet endeksi yüzde 0,60, mali endeks yüzde 1,37 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 56'sı yükselirken, 43'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Koç Holding, Tüpraş ile ASELSAN oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 407 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,53, bileşik getirisi yüzde 42,24 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0870, sterlin/dolar paritesi 1,2910 ve dolar/yen paritesi 155,90 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,9370 liradan, avro 35,7930 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 artışla 2 bin 407 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,3 yükselişle 81,7 dolardan işlem görüyor.