BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,06 değer kazanarak 8.888,54 puana çıktı.
Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,03 puan artışla 8.888,54 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 29,5 milyar lira olarak belirlendi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,15 artarken, holding endeksi yüzde 0,41 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,79 ile turizm olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,96 ile sigorta oldu.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de tüketici ve üretici enflasyonlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceği endişesiyle risk iştahının güç kaybettiğini ifade etti.
Öte yandan, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 37,78'den yüzde 36,70'e, 24 ay sonrası için yüzde 23,05'ten yüzde 22,67'ye geriledi.
Günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanımı, New York Fed imalat sanayi endeksi ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.800 ve 8.700 puanının destek konumunda olduğunu kaydetti.
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Karşıyaka Belediyesi, geri dönüşüm çalışmalarının yanı sıra eğitim faaliyetleriyle de yeni nesilleri bilinçlendiriyor. İklim değişikliği ve sıfır atık yönetimi konusunda yapılan eğitimlerle toplumsal farkındalık hedefleniyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Havalimanı'nın iç ve dış hat terminallerinin büyütüldüğünü, VIP, CIP, genel havacılık ve kargo terminalleri ile yeni apron bölgelerinin inşa edildiğini açıkladı. Ersoy, ayrıca havalimanında bulunan caminin önemine değinerek, camilerin medeniyetin önemli bir unsuru olduğunu vurguladı.
TÜSEDAD Genel Başkanı Sencer Solakoğlu, ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan ile görüşerek yapılan anlaşmalar hakkında bilgi verdi. Solakoğlu, Brezilya ve Uruguay ile yapılan anlaşmalar sonucunda 150 bin baş hayvanın teslim edildiğini belirtti. Ayrıca, önümüzdeki ay Brezilya ile ikinci etap anlaşması yapılacağını ve hedeflenen 600 bin baş hayvanın Mayıs sonuna kadar 150 bininin teslim edilmiş olacağını ifade etti. Solakoğlu ayrıca, et fiyatlarının enflasyon oranında artmaya devam edeceğini ve arz talep dengesi sağlandığında daha uygun fiyattan et tüketilebileceğini söyledi.
Son dönemde Türkiye'nin yurt dışı borçlanma ihalelerine yönelik artan ilgi devam ederken, Hazine ve Maliye Bakanlığının son ihracıyla bu yıl uluslararası sermaye piyasalarından yaklaşık 5,2 milyar dolar tutarında finansman sağlandı. Tahvil ihracına katılan yatırımcılar arasında Batı kökenli sermayenin Türkiye'ye gelmesi noktasında önemli bir sinyal olarak görülmesi gerektiği belirtiliyor.
Beyşehir Gölü'nde su ürünlerinin av yasağı başladı. 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında her türlü su ürünleri avcılığı yasaklandı. Balıkçı tekneleri karaya çekilecek ve ticari balıkçılar göle çıkamayacak. Yasak süresince ağ gibi malzemelerin bulundurulması da yasak olacak.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, TAKE projesi kapsamında baklagil üretimini artırma ve tarımsal kaliteyi yükseltme çalışmalarını sürdürüyor. Müdürlük, çiftçilere yönelik desteklerin artarak devam ettiğini bildirdi. Bölgedeki tarımsal faaliyetlere yeni bir soluk getiren müdürlük, tarımsal üretimde kalite ve verimliliği artırmayı hedefliyor. Bölge çiftçileri de yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirdi.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, bu yıl kent genelinde bin 429 hektar alanda 1 milyon 350 bin fidanın toprakla buluşturulacağını söyledi. Karartı, Onikişubat ilçesi Bulutoğlu Mahallesi'ndeki ağaçlandırma alanında gazetecilere, sorumluluk alanlarında 2 milyon 121 bin 960 hektarlık alan olduğunu söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek yaptığı konuşmada, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını inşa etmek için her şeyi yapacaklarını belirtti. Yumaklı, AK Parti'nin güvenli liman olduğunu ve millete hizmetkar olmaya geldiklerini vurguladı. Ayrıca, Sindel Barajı projesinin tamamlanarak hizmete alınacağını ve ülkenin gelişmesine şehirlerin de eşlik etmesi gerektiğini ifade etti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,06 artışla 8.888,54 puana çıktı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,03 puan arttı. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,53, teknoloji endeksi yüzde 0,49 ve sınai endeksi yüzde 0,11 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,11 azalış kaydetti. Altının ons fiyatı 2 bin 172 dolar olarak belirlendi.
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