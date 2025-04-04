BIST 100 endeksi günün ilk yarısında düştü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 değer kaybederek 9.481,60 puana indi.

Dün 9.484,26 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 artışla 9.496,81 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,66 puan ve yüzde 0,03 değer kaybederek 9.481,60 puana indi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.442,07, en yüksek 9.524,76 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,32 ve hizmetler endeksi yüzde 0,15 artarken, teknoloji endeksi yüzde 0,90, sanayi endeksi yüzde 0,15 azaldı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 44'ü yükselirken, 55'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 90 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0980, sterlin/dolar paritesi 1,2990 ve dolar/yen paritesi 146,3 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,0100 liradan, avro 41,8010 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,8 düşüşle 3 bin 90 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 3 azalışla 67,6 dolardan işlem görüyor.