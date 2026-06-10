BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Düştü - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Düştü

10.06.2026 13:29
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BIST 100 endeksi ilk yarıda %0,30 gerileyerek 13.700,65 puana düştü; hisselerin çoğu değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,30 değer kaybederek 13.700,65 puana geriledi.

Dün 13.741,89 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 16,68 puan ve yüzde 0,12 azalışla 13.725,21 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 41,24 puan ve yüzde 0,30 düşüşle 13.700,65 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.644,04 puanı, en yüksek 13.835,50 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,24, sanayi endeksi yüzde 0,58 ve hizmetler endeksi yüzde 0,85 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,87 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 29'u yükselirken 66'sı düştü, 5'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Astor Enerji, Europower Enerji, Türk Hava Yolları, Girişim Elektrik Sanayi ve ASELSAN oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 170 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1560, sterlin/dolar paritesi 1,3400 ve dolar/yen paritesi 160,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 46,1390 liradan, avro 53,3680 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 2,1 azalışla 4 bin 170 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,8 düşüşle 90,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Düştü - Son Dakika
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