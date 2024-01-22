BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,72 artışla 8.054,06 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 57,37 puan arttı. Cuma günü 7.996,70 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 0,60 puan ve yüzde 0,01 azalışla 7.996,10 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.970,10 puanı, en yüksek 8.060,79 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,24, hizmetler endeksi yüzde 1,02, sanayi endeksi yüzde 1,19, teknoloji endeksi yüzde 1,09 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 69'u yükselirken, 30'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Sasa Polyester Sanayi, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Akbank ile Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 20 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,90, bileşik getirisi yüzde 42,68 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2680 ve dolar/yen paritesi 148,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 30,2400 liradan, avro 32,9490 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 azalışla 2 bin 20 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,1 düşüşle 78,2 dolardan işlem görüyor.