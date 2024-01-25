BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,07 artışla 8.177,20 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 86,30 puan arttı. Dün 8.090,90 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 51,16 puan ve yüzde 0,63 artışla 8.142,06 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.142,06 puanı, en yüksek 8.183,13 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,94, hizmetler endeksi yüzde 0,64, teknoloji endeksi yüzde 1,68, sanayi endeksi yüzde 1,62 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 93'ü yükselirken, 5'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ereğli Demir Çelik, Akbank ve Sasa Polyester oldu.

Altının ons fiyatı 2018 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 39,16, bileşik getirisi yüzde 43,00 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0900, sterlin/dolar paritesi 1,2730 ve dolar/yen paritesi 147,60 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 30,2840 liradan, avro 32,9960 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 2018 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,8 yükselişle 80,7 dolardan işlem görüyor.