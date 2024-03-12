Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 artışla 9.138,05 puana yükseldi.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,23 puan arttı. Dün 9.131,82 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 15,68 puan ve yüzde 0,17 artışla 9.147,51 puandan başladı.
Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.090,29, en yüksek 9.192,68 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,50 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,44, teknoloji endeksi yüzde 1,35, sanayi endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 37'si yükselirken 60'ı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Doğuş Otomotiv, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C) ve Akbank oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 176 dolar
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0930, sterlin/dolar paritesi 1,2790 ve dolar/yen paritesi 147,40 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 32,0450 liradan, avro 35,0250 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 azalışla 2 bin 176 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,5 artışla 82,6 dolardan işlem görüyor.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
Garanti BBVA Portföy'ün yeni Genel Müdürü, 24 yıldır Garanti BBVA bünyesinde farklı alanlarda yöneticilik görevlerinde bulunan Hülya Türkmen Keçecioğlu oldu. Hülya Türkmen Keçecioğlu, Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olup, Garanti BBVA'da satış, pazarlama, IT, müşteri deneyimi ve segment yönetimi gibi farklı alanlarda sorumluluklar üstlenmiştir. Ayrıca MBA derecesine sahip olan Türkmen Keçecioğlu, Garanti BBVA Portföyde Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür olarak görev yapmaya devam edecektir.
Afyonkarahisar Belediyesi, İmaret Camisi karşısında yabancı uyruklu tarafından kaçak olarak işletildiği tespit edilen kuyumcu dükkanını mühürledi. Belediye tarafından yapılan açıklamada, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeyen kuyumcu dükkanına cezai müeyyide uygulandığı ve faaliyetten men edildiği belirtildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından "Ocak ayında yıllık cari açıktaki iyileşme mayısa göre 22,6 milyar dolara ulaştı. Bu yılı OVP'deki yüzde 3,1 olan öngörümüzden daha düşük ve sürdürülebilir cari açık seviyesine yakın bir oran ile tamamlamayı bekliyoruz. Bu performans makro finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine de ilave katkı sağlayacaktır" mesajını paylaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın milli gelire oranının yılın ilk çeyreğinde yüzde 3'ün altına gerileyeceğini belirterek, bu yılın öngörülerden daha düşük ve sürdürülebilir bir cari açık seviyesiyle tamamlanmasını beklediklerini söyledi.
Türkiye ekonomisi üzerinde darbelerin etkisi rakamlarla gözler önüne serildi. Darbeler ekonomiyi yavaşlattı, milli gelir ve dış ticarette kayıplar yaşandı. 1960 darbesinde milli gelir yüzde 78 düştü. Türkiye ekonomisi, kuruluş yıllarından bu yana birçok çetin sınavdan geçti. İkinci Dünya Savaşı, 1960, 1980 ve 28 Şubat darbeleri, 2001 küresel ekonomik krizi gibi savaş, darbe ve krizler Türkiye'nin yükselmesini yavaşlattı. Darbelerin etkisiyle ihracat ivme kaybetti, milli gelir düştü ve ekonomi uzun süre toparlanmaya çalıştı. Ancak Türkiye, 2023 yılında G20 ülkeleri arasında 17. sıraya yerleşerek ekonomik olarak büyümeyi başardı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari açıktaki iyileşmenin ocak ayında 22,6 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Şimşek, dış ticaret açığındaki düşüşle birlikte cari açığın milli gelire oranının yüzde 3'ün altına gerileyeceğini belirtti ve bu durumun makro finansal istikrarı güçlendireceğini ifade etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, AKP'nin ekonomi düzeninde faiz düşerken ve yükselirken zengin olanların aynı kişiler olduğunu belirterek, bu düzenin değişmesi için iktidarın gitmesi gerektiğini söyledi. Karabat, yerel seçimlerin önemine vurgu yaparak, halkın bu seçimde iktidara sarı kartı göstermesi gerektiğini ifade etti.
Adana Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, Kozan Ticaret Borsası Başkanı İdris Çevikalp ve Ceyhan Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Aydar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti. Ziyarette, ticaret ve sanayi konularıyla ilgili görüş alışverişi yapıldı.
Başkan Karalar, personele yüzde 110 oranında zam yaptıklarını belirterek, en düşük işçi maaşının sosyal haklarla birlikte 32 bin 306 lira olduğunu duyurdu.
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