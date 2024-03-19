Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,54 artışla 8.852,28 puana yükseldi.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 134,16 puan arttı. Dün 8.718,11 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 15,77 puan ve yüzde 0,18 azalışla 8.702,35 puandan başladı.
Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.695,39 puanı, en yüksek 8.852,69 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,70, hizmetler endeksi yüzde 1,03, teknoloji endeksi yüzde 3,26, sanayi endeksi yüzde 1,21 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 86'sı yükselirken 14'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, Yapı ve Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik ve Koç Holding oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 154 dolar
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 42,93, bileşik getirisi yüzde 47,54 seviyesinde.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2670 ve dolar/yen paritesi 150,70 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 32,3400 liradan, avro 35,0590 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 azalışla 2 bin 154 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,2 azalışla 86,2 dolardan işlem görüyor.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
Sinop'ta Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İrtibat Ofisi açıldı. Vali Mustafa Özarslan, açılışta yaptığı konuşmada, TKDK'nin Sinop'ta hayvancılık yatırımlarından gıda sanayi tesislerine kadar pek çok alanda yatırımcıları bilgilendireceğini belirtti. IPARD III Programı ile Sinop çiftçisine yüzde 50 ile yüzde 75 arasında hibe desteği sunulacak.
Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Tüketici İl Hakem Heyetini, Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla kabul etti. Heyet, yürüttükleri çalışmalar hakkında Vali Ünsal'a bilgi verdi. Vali Ünsal, heyete başarılar dileyerek Dünya Tüketiciler Günü'nü kutladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası toprak altında kalan 9 maden işçisinin aileleriyle iftarda bir araya geldi. Bayraktar, çalışmaları yakından inceleyerek bilgi aldı ve kararlılıkla arama çalışmalarının devam edeceğini belirtti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'da gerçekleştirilen bir programda yaptığı konuşmada, bugün çekilecek kura ile 76 bin konutun dağıtımının gerçekleştirileceğini açıkladı. Bakan Özhaseki ayrıca, Hatay'a yapılan yatırımlar hakkında bilgi vererek, depremden bu yana 224 milyar TL'lik yatırım yapıldığını belirtti.
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu üyeleriyle iftarda bir araya geldi. Başkan Alan'ın ev sahipliğinde bir araya gelen genç girişimciler, sorunları ve çözüm yollarını istişare etti. İftar sonrası yapılan toplantıda, şehrin sorunlarına yönelik çözüm önerileri sunuldu ve gelecekte Elazığ'ı yönetecek gençlerin yetişmesi hedeflendi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da, afet öncesi 73 bin olan sigortalı çalışan sayısının şu anda 82 bine çıktığını belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adıyaman'da deprem sonrası sigortalı çalışan sayısının arttığını açıkladı. Deprem öncesi 73 bin olan sigortalı çalışan sayısı depremde 34 bine düşmüşken, şu anda Adıyaman'da 82 bin sigortalı çalışan bulunmaktadır. Bakan Işıkhan, deprem sonrası yapılan desteklerin ve teşviklerin bu artışta önemli bir rol oynadığını belirtti.
Dardanel, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile yaptığı protokol kapsamında, Kalabaklı ve Çanakalan köylerinde 10 bin kızılçam fidanıyla 'Dardanel 40. Yıl Hatıra Ormanı' oluşturdu. Şirketin yönetim kurulu başkanı Niyazi Önen, törende yaptığı konuşmada, Dardanel'in 40 yıldır üretim yaparak Türkiye'nin ekonomisine katkı sağladığını belirtti. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da Dardanel'in önemli bir marka olduğunu vurgulayarak, aileye teşekkür etti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,54 değer kazanarak 8.852,28 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 3,13, holding endeksi yüzde 1,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,28 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 5,06 ile spor oldu. Küresel piyasalarda, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) negatif faiz dönemine son vermesiyle fiyatlamalar zorlaşmaya devam ederken, yarın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı para politikası kararları öncesi yoğun makroekonomik veri takvimi yatırımcıların odağında bulunuyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adıyaman'da deprem öncesi 73 bin olan sigortalı çalışan sayısının depremde 34 bine düştüğünü, şimdi ise 82 bine yükseldiğini kaydetti. Bakan Işıkhan, depremden en çok etkilenen illerden birisi olan Adıyaman'da yaraların hızla sarıldığını ve kentin ayağa kalktığını vurguladı.
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