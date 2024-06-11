BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 0,98 Değer Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 0,98 Değer Kazandı

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 0,98 Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,98 değer kazanarak 10.095,97 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 2,98, holding endeksi yüzde 0,49 değer kazandı. Analistler, küresel pay piyasalarında temkinli bir seyir izlendiğini ifade etti.

11.06.2024 13:11
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,98 değer kazanarak 10.095,97 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 98,06 puan artışla 10.095,97 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 35,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,98, holding endeksi yüzde 0,49 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 1,43 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın alacağı para politikası kararları ve ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde temkinli bir seyir izlendiğini ifade etti.

Öğleden sonra yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.800 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 0,98 Değer Kazandı - Son Dakika
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