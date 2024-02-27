BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 0,94 Azalışla Geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,94 azalışla 9.246,11 puana geriledi.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 88,02 puan azaldı. Dün 9.334,13 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 17,31 puan ve yüzde 0,19 artışla 9.351,44 puandan başladı.
Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.185,99 puanı, en yüksek 9.351,44 puanı gördü.
Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 1,78, mali endeks yüzde 0,55, sanayi endeksi yüzde 1,08 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,2 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 17'si yükselirken 82'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Mia Teknoloji, Ereğli Demir Çelik, Astor Enerji ile Kaleseramik oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 36 dolar
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 39,88, bileşik getirisi yüzde 43,86 seviyesinde.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2680 ve dolar/yen paritesi 150,2 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 31,1410 liradan, avro 33,8370 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 2 bin 36 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili önceki kapanışının hemen üzerinde 81,7 dolardan işlem görüyor.
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