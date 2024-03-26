Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,91 azalışla 8.856,74 puana geriledi.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 172,64 puan azaldı. Dün 9.029,38 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,12 puan artışla 9.029,50 puandan başladı.
Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.855,46 puanı, en yüksek 9.048,81 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,65, hizmetler endeksi yüzde 2,20, sanayi endeksi yüzde 2,07, teknoloji endeksi yüzde 1,91 değer kaybetti.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 9'u yükselirken 91'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Petkim ,Türk Hava Yolları, Zorlu Enerji, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C), oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 191 dolar
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 41,32, bileşik getirisi yüzde 45,59 seviyesinde bulunuyor.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2650 ve dolar/yen paritesi 151,30 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 32,1870 liradan, avro 34,9750 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,9 artışla 2 bin 191 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,1 azalışla 86 dolardan işlem görüyor.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 1,91 Azalışla 8.856,74 Puana Geriledi - Son Dakika
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, elektrik dağıtım altyapısına, 20 milyar lirası son 3 yılda olmak üzere 2013'ten bu yana 336 milyar yatırım yapıldığını söyledi.
Çin, imalat sektöründe piyasaya erişim kısıtlamalarını kaldırarak yabancı yatırımcılar için daha fazla ticaret ve yatırım fırsatı yaratmayı hedefliyor. Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Guo Tingting, ülkenin yatırımı teşvik etmek ve yabancı sermayeli işletmelerin ulusal işletmelerle aynı muameleyi görmesini sağlamak için bir kampanya başlatacağını belirtti. Ayrıca, Çin'in inovasyon hamlesini ilerleteceği ve küresel sanayi ve tedarik zinciri işbirliğine aktif şekilde katılacağı ifade edildi.
Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, tarımsal alanda üreticilere destek vermeye devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, hayvancılık desteklemesi kapsamında 7 bin 826 yetiştiriciye 126 milyon 87 bin lira, bitkisel destekleme kapsamında ise 8 bin 228 üreticiye 75 milyon 105 bin lira destek sağlandı. Bu desteklemelerle birlikte 2024 yılında toplamda 16 bin 54 Siirt üreticisine 201 milyon 193 bin lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak.
Türk Patent ve Marka Kurumu'na 2023 yılında, yerli ve yabancı 16 bin 433 patent, 3 bin 400 faydalı model, 183 bin 149 marka ve 58 bin 76 tasarım olmak üzere toplam 261 bin 58 başvuru yapıldı. İstanbul, patent başvurularında 3 bin 526 başvuru ile ilk sırada yer aldı. Uluslararası patent başvurularında ise yüzde 25 artış yaşandı.
Partisinin Aksaray mitinginde enflasyonla mücadele vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yılın ikinci yarısında enflasyonun düşmesi ile elimiz rahatlayacak. Öncelik enflasyonu düşürmek. Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor. Alım gücündeki düşüşü telafi için adımlar atıyoruz" dedi.
Van'ın Edremit ilçesinde, yenilenebilir enerji kaynakları çalışmaları kapsamında Güneş Enerji Santrali (GES) kurulması için imzalar atıldı. Eski Cami Mahallesi'nde 2,5 MW gücünde enerji üretecek santralin kurulum çalışmaları hemen başlatılacak. Proje sayesinde enerji giderlerinde büyük bir tasarruf sağlanacak ve doğaya önemli ölçüde katkı sunulacak. Ayrıca, santral kendi kendini amorti edecek ve milli ekonomiye katkı sağlayacak.
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bir işyerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 11 ton sahte toz deterjan ve 150 litre sahte şampuan ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, 2018 yılından beri bireysel kredilerde ve kredi kartı borçlarında yaşanan astronomik artışlara dikkat çekti. Ateş, kredi kartı borçlarının 15 katına çıktığını ve 2024 yılında 1 trilyon 309 milyar lirayı aştığını belirtti. Ayrıca, diğer kredi borçlarının da patladığını ve vatandaşların maaşlarının faize gittiğini ifade etti.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kurulan Yeni Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı çalışmaları Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Yol, içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon ve gri su altyapısı için çalışmalara hızla başlandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Artvin'e yaptığı ziyarette yapılan projeleri değerlendirdi. Uraloğlu, Artvin'in coğrafi zorluklarına dikkat çekerek, yapılan çalışmaların beklenen seviyeye getirilemediğini belirtti. Bakan Uraloğlu, Borçka'ya doğru devam eden işlerin olduğunu ve bu yolu tamamlandığında Borçka'nın sahile olan ana bağlantısının sağlanacağını söyledi. Ayrıca, Güreşen Köprüsü ve Camili Geçidi projeleri hakkında da bilgi veren Uraloğlu, yapılan çalışmaların hızlandırılacağını ifade etti.
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