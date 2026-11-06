BIST 100 endeksi ilk yarıda 11.323,97 puana geriledi, bankacılık yüzde 1,18 arttı - Son Dakika
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BIST 100 endeksi ilk yarıda 11.323,97 puana geriledi, bankacılık yüzde 1,18 arttı

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BIST 100 endeksi saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,08 düşüşle 11.323,97 puana geriledi. İşlem hacmi 65,2 milyar lira olurken bankacılık endeksi yüzde 1,18 değer kazandı, holding endeksi ise yüzde 0,01 geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 değer kaybederek 11.323,97 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,30 puan ve yüzde 0,08 azalışla 11.323,97 puana indi.

Toplam işlem hacmi 65,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,18 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,10 ile metal eşya, en fazla gerileyen ise yüzde 1,94 ile orman kağıt basım oldu.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 puanın destek, 11.400 ve 11.500 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
EkonomiFinansBıstSon Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 endeksi ilk yarıda 11.323,97 puana geriledi, bankacılık yüzde 1,18 arttı - Son Dakika
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