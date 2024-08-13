BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Değer Kaybetti - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Değer Kaybetti

BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 değer kaybederek 9.808,74 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,56 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti. Türkiye'nin cari işlemler hesabı haziranda 407 milyon dolar fazla verdi.

13.08.2024 13:24
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 değer kaybederek 9.808,74 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,82 puan azalışla 9.808,74 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 28,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,56 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,24 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,38 ile iletişim oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı haziranda 407 milyon dolar fazla verdi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Dünya genelinde enflasyon endişeleri, yerini yavaş yavaş resesyon korkusuna bırakırken, ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin tamamen ortadan kalkmaması varlık fiyatlarındaki oynaklığı sınırlıyor.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 puanın direnç, 9.800 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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