BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Değer Kaybetti - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Değer Kaybetti

BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,39 değer kaybederek 9.718,94 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,47 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı. Turizm sektörü en çok kazandıran, bankacılık ise en çok gerileyen sektör oldu. Küresel piyasaların seyri ve ABD'de açıklanacak veriler takip ediliyor.

29.08.2024 13:47
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,39 değer kaybederek 9.718,94 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 38,22 puan azalışla 9.718,94 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 26,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,47 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,25 ile turizm, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalar, dün Nvidia'nın olumlu bilanço sonuçlarına karşın satış ağırlıklı seyrini sürdürürken, bugün gözler ABD'de açıklanacak büyüme ve ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksine çevrildi.

Öte yandan, 30 Ağustos Cuma gününün Zafer Bayramı tatili olması nedeniyle Borsa İstanbul'da yarın işlem gerçekleşmeyecek.

Analistler, bugün endeks ve pay vadeli kontratlarda vade sonu olduğunu hatırlatarak, pozisyon taşıma ve kapatma işlemleri nedeniyle oynaklığın yüksek olabileceğini bildirdi.

Öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ile ABD'de büyüme ve 2. çeyreğe ilişkin kişisel tüketim harcamaları verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.650 ve 9.500 puanın destek,9.850 ve 10.000 seviyelerinin direnç, konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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