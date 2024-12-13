BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Düştü

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,47 düşerek 10.011,63 puana geriledi.

13.12.2024 13:46
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,47 düşüşle 10.011,63 puana geriledi.

Dün, günü 10.058,63 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, güne 30,48 puan ve yüzde 0,30 azalışla 10.028,15 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 47 puan azalarak 10.011,63 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.962,62, en yüksek 10.032,47 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,07, mali endeks yüzde 0,42, teknoloji endeksi yüzde 0,13 ve hizmetler endeksi yüzde 0,55 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 41'i değer kazanırken, 57'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 667 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 39,66, bileşik getirisi yüzde 43,59 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0490, sterlin/dolar paritesi 1,2640 ve dolar/yen paritesi 153,40 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,9500 liradan, avro 36,6920 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 azalışla 2 bin 667 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,4 yükselişle 73,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Düştü - Son Dakika

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