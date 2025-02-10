BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Düştü

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,50 azalarak 9.902,31 puana geriledi.

10.02.2025 13:46
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,50 azalışla 9.902,31 puana geriledi.

Cuma günü, 9.951,65 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni haftaya 10,41 puan ve 0,10 artışla 9.962,07 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,50 ve 49,34 puan azalışla 9.902,31 puana düştü.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.891,70 en yüksek 9.983,21 puanı gördü. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,30, sanayi endeksi yüzde 0,29, teknoloji endeksi yüzde 2,71 ve mali endeks yüzde 0,09 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 40'ı değer kazanırken 57'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Akbank, Ereğli Demir Çelik, Koç Holding ve ASELSAN oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 903 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,96, bileşik getirisi de yüzde 39,19 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0330, sterlin/dolar paritesi 1,2410 ve dolar/yen paritesi 152,2 düzeyinde bulunuyor. İstanbul serbest piyasada dolar 36,0100 liradan, avro 37,1870 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,5 artışla 2 bin 903 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,9 yükselişle 75,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Düştü - Son Dakika

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