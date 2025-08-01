BIST 100 Endeksi Kapatırken Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3,77 puan artarak 10.746,98 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 11,92 puan ve yüzde 0,11 artışla 10.755,12 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.702,53 puanı, en yüksek 10.774,91 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 değer kazanarak 10.746,98 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 13,79 puan ve yüzde 0,12 değer kaybıyla 11.902,29 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,75, hizmetler endeksi yüzde 0,12 değer kaybederken, mali endeks yüzde 0,27, sanayi endeksi yüzde 0,41 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 56'sı prim yaptı, 41'i geriledi, 3'ü yatay seyretti. Koç Holding, Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Akbank ile Ereğli Demir Çelik, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 349,4 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3 bin 349,4 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 4 milyon 327 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,66, bileşik getirisi yüzde 40,02 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 40.4907, satışta 40.6529 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 40.4845, satışta 40.6467 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1541, sterlin/dolar paritesi 1,3248 ve dolar/yen paritesi 148,131 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 3 azalışla 69,6 dolardan işlem görüyor.