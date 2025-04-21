BIST 100 Endeksi Küçük Artışla Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 4,40 puan artarak 9.321,64 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 25,90 puan ve yüzde 0,28 artışla 9.343,14 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.268,07 puanı, en yüksek 9.477,78 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 değer kazancıyla 9.321,64 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi de önceki kapanışa göre 8,13 puan ve yüzde 0,08 kazançla 10.109,81 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,69, sanayi endeksi yüzde 0,03 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,41, teknoloji endeksi yüzde 1,23 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 48'i prim yaptı, 49'u geriledi, 3'ü yatay seyretti. Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Koç Holding, Akbank ile Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 422 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 3 bin 422 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,3 artışla 4 milyon 238 bin 900 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 41,30, bileşik getirisi de yüzde 45,57 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 38,0873, satışta 38,2399 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 37,9766, satışta 38,1287 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1500, sterlin/dolar paritesi 1,3390 ve dolar/yen paritesi 140,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,3 azalışla 65,4 dolardan işlem görüyor.