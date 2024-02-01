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BIST 100 Endeksi Rekor Seviyede Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Rekor Seviyede Kapandı

BIST 100 Endeksi Rekor Seviyede Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde rekor seviyeye çıkarak 8.682,35 puana ulaştıktan sonra 8.646,12 puandan kapandı. Mali, sanayi, teknoloji ve hizmetler endeksleri değer kazandı. Altının ons fiyatı 2048 dolara yükseldi. TCMB'nin dolar efektif kurunda ise artış yaşandı.

01.02.2024 18:37
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 149,46 puan artarak 8.646,12 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 17,80 puan ve yüzde 0,21 artışla 8.514,47 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.514,47, en yüksek 8.682,35 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,76 artışla 8.646,12 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,94, sanayi endeksi yüzde 2,13, teknoloji endeksi yüzde 1,31, hizmetler endeksi yüzde 0,82 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 143,82 puan ve yüzde 1,58 kazançla 9.246,95 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 91'i prim yaptı, 8'i geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2048 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2048 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 3,4 azalışla 1 milyon 983 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,36'dan bileşik getirisi de yüzde 43,24'ten gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 30,2851 lira, satışta 30,4065 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 30,2740 lira, satışta 30,3953 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2670, dolar/yen paritesi de 146,60 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1 artışla 81,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Rekor Seviyede Kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Rekor Seviyede Kapandı - Son Dakika
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