BIST 100 Endeksi Rekor Seviyede Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 149,46 puan artarak 8.646,12 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 17,80 puan ve yüzde 0,21 artışla 8.514,47 puandan başladı.
Gün içinde en düşük 8.514,47, en yüksek 8.682,35 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,76 artışla 8.646,12 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,94, sanayi endeksi yüzde 2,13, teknoloji endeksi yüzde 1,31, hizmetler endeksi yüzde 0,82 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 143,82 puan ve yüzde 1,58 kazançla 9.246,95 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 91'i prim yaptı, 8'i geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Altının ons fiyatı 2048 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2048 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 3,4 azalışla 1 milyon 983 bin liraya geriledi.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,36'dan bileşik getirisi de yüzde 43,24'ten gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 30,2851 lira, satışta 30,4065 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 30,2740 lira, satışta 30,3953 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2670, dolar/yen paritesi de 146,60 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1 artışla 81,2 dolardan işlem görüyor.
CHP'nin aday göstermediği Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İYİ Parti'nin CHP'yi "teröre alan açmakla" suçladığı afişleri ilçedeki billboardlarda yayınladığı açıklanmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ataşehir Belediyesi iddiaları yalanlayarak, "Firma tarafından ticari amaçla kiralanan bu LED ekranlarda yayımlanan reklam ve ilanlar üzerinde Belediyemizin bir sorumluluğu ve telkini bulunmamaktadır" dedi.
Yerel seçimlerde CHP'den yeniden aday gösterilmeyen ve duruma tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, DEM Parti'den aday olacağı iddialarına açıklık getirdi. Soyer'in basın danışmanı iddialara ilişkin "Adaylıkla ilgili herhangi bir görüşme yok." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Kahramanlar-48' operasyonunda yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İnşaat sektöründe elaman sorunu giderek büyüyor. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde kalifiyeli eleman sıkıntısı çektiklerini belirten sektör temsilcileri, günlük 2 bin liraya çalışacak işçi bulamadıklarını söyledi.
AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında İstanbul özelinde ittifak kurulup kurulmayacağına ilişkin soru işaretleri devam ediyor. Heyetlerin 5.kez bir araya geleceği öğrenildi. Daha önce yapılan dört görüşmeden sonuç çıkmadı. YRP'nin meclis üyeliği teklifi kabul görmedi. AK Parti ise yeniden görüşme talebinde bulundu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Adana'nın Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıklarının kapatıldığını, Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü'nün de görevden alınıp merkez disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Yalçın gerekçenin, yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergilemeleri olduğunu belirtti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TİP'li Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili olarak, ''Teamüller gereği Ankara'da olsaydım da Can Atalay'la ilgili kararı Sayın Bozdağ okutacaktı. Buradan doğacak siyasi tartışmaları sokakta halletmeye kalkmak doğru değil.'' ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin, Fatih'te bulunan çay ocağında bıçaklanarak hayatını kaybetti. Pişkin'in cenazesi Diyarbakır'da defnedildi. Kardeşinin yanına defnedilen Ramazan Hoca'nın ablası ise gazetecilere sinirlendi. Pişkin, "Sizin yüzünüzden öldürüldü. İnşallah siz de öyle öldürülürsünüz" dedi.
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