BIST 100 Endeksi Rekor Seviyede Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 170,07 puan artarak 9.242,15 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 41,47 puan ve yüzde 0,46 artışla 9.113,55 puandan başladı.
Gün içinde en düşük 9.112,63, en yüksek 9.282,89 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,87 artışla 9.242,15 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,27, sanayi endeksi yüzde 2,22, hizmetler endeksi yüzde 1,89 ve teknoloji endeksi yüzde 1,43 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 189,28 puan ve yüzde 1,96 kazançla 9.825,12 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 88'i prim yaptı, 12'si geriledi. Türk Hava Yolları, Gübre Fabrikaları, Sasa Polyester, Türkiye İş Bankası (C) ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Altının ons fiyatı 2.000 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 2.000 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,6 azalışla 2 milyon liraya geriledi.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,88'den bileşik getirisi de yüzde 42,66'dan gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 30,6753 lira, satışta 30,7982 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 30,6620 lira, satışta 30,7848 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0770, sterlin/dolar paritesi 1,2590, dolar/yen paritesi de 150,00 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,4 artışla 82,3 dolardan işlem görüyor.
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray ile oynayacakları maç hakkında konuştu. Mücadeleyi kazanmak istediklerini söyleyen antrenör, "İşimin gereğini, rakibim kim olursa olsun yaparım. Rakiplerin isimlerinden bağımsız, kazanmak için oynayan bir Ankaragücü sahada olacak" dedi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kuzenini öldüren sanığın müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Sanık, kendini ve ailesini koruduğunu ve istemeyerek bir kişiyi öldürdüğü için pişman olduğunu söyleyerek "Biz kiralık katil değiliz, her gün insan da öldürmüyoruz, üzgünüm." ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Meclis'e gelen Katar-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmed bin Hitmi Al Hitmi ve beraberindeki heyeti kürsüden Arapça selamladı. Önder daha sonra, "Türkçesini merak eden arkadaşlar için 'Hoşgeldiniz ve merhaba' dedim. Bilinmeyen bir dil olmasın'" açıklamasını yaptı.
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