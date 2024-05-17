BIST 100 Endeksi Rekor Seviyede Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Rekor Seviyede Kapandı

BIST 100 Endeksi Rekor Seviyede Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde rekor seviyeye çıkarak 10.652,28 puana ulaştıktan sonra 10.643,58 puandan kapandı. Mali, sanayi, hizmetler ve teknoloji endeksleri değer kazandı. Altının ons fiyatı 2.409 dolardan işlem görürken, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yükseldi. TCMB'nin dolar efektif kurunu alışta 32,1715 lira, satışta 32,3004 lira olarak açıkladığı bildirildi. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 83,3 dolardan işlem gördü.

17.05.2024 18:38
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 323,61 puan artarak 10.643,58 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 49,90 puan ve yüzde 0,48 artışla 10.369,87 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.356,99 puanı ve en yüksek 10.652,28 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü, önceki kapanışa göre yüzde 3,14 artışla 10.643,58 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,21, sanayi endeksi yüzde 1,83, hizmetler endeksi yüzde 3,01 ve teknoloji endeksi yüzde 0,81 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 395,80 puan ve yüzde 3,54 kazançla 11.563,15 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 88'i prim yaptı, 12'si geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 409 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 409 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,2 artışla 2 milyon 485 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,79'dan, bileşik getirisi de yüzde 42,55'ten gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,1715 lira, satışta 32,3004 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,1348 lira, satışta 32,2635 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0870, sterlin/dolar paritesi 1,2700, dolar/yen paritesi de 155,40 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 artışla 83,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Rekor Seviyede Kapandı - Son Dakika

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