BIST 100 Endeksi Rekor Seviyeye Ulaştı - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Rekor Seviyeye Ulaştı

BIST 100 Endeksi Rekor Seviyeye Ulaştı

03.07.2023 17:19

Kurban Bayramı tatili öncesi BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,88 değer kazanarak 5.867,23 puandan başladı. Endeks günün ikinci yarısında 6.000 puanı aşarak rekor kırdı. Günün ilk yarısında mali, sanayi, hizmetler ve teknoloji endeksleri değer kazandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin tamamı yükseldi.

Kurban Bayramı tatili öncesi, salı günü 5.759,11 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 108,12 puan ve yüzde 1,88 değer kazanarak 5.867,23 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.867,23 en yüksek ise 5.992,42 puanla rekor seviyeyi gördü.

GÜNÜN İKİNCİ YARISINDA 6000 SINIRI DA AŞILDI

BIST 100 Endeksi'ndeki yükseliş günün ikinci yarısında da sürdü. Endeks, saat 16.55 sıralarında 6003 puanı görerek rekor kırdı.

TÜM HİSSELER YÜKSELİŞTE

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 3,02, sanayi endeksi yüzde 3,49, hizmetler endeksi yüzde 4,88 ve teknoloji endeksi yüzde 2,92 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden tümü yükseldi.

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