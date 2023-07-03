BIST 100 Endeksi Rekor Seviyeye Ulaştı

Kurban Bayramı tatili öncesi, salı günü 5.759,11 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 108,12 puan ve yüzde 1,88 değer kazanarak 5.867,23 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.867,23 en yüksek ise 5.992,42 puanla rekor seviyeyi gördü.
BIST 100 Endeksi'ndeki yükseliş günün ikinci yarısında da sürdü. Endeks, saat 16.55 sıralarında 6003 puanı görerek rekor kırdı.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 3,02, sanayi endeksi yüzde 3,49, hizmetler endeksi yüzde 4,88 ve teknoloji endeksi yüzde 2,92 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden tümü yükseldi.
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