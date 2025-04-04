BIST 100 Endeksi Yatay Seyrediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yatay seyretti.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,66 puan ve yüzde 0,03 azalışla 9.481,6 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 33,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi yüzde 0,63 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,78 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,36 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarifelerin etkisiyle oluşan satış baskısı etkili olmayı sürdürürken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara ve ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde reel efektif döviz kurunun takip edileceğini, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verilerinin etkilerinin yatırımcıların odağında olacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.300 puanın destek, 9.600 ve 9.700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.