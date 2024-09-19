BIST 100 Endeksi Yükseldi

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 201,12 puan artarak 9.975,61 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 98,36 puan ve yüzde 1,01 artışla 9.872,85 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.851,95 puanı, en yüksek 9.980,81 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,06 artışla 9.975,61 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,70, hizmetler endeksi yüzde 1,22, sanayi endeksi yüzde 1,83 ve teknoloji endeksi yüzde 1,99 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 247,77 puan ve yüzde 2,29 kazançla 11.057,26 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 95'i prim yaptı, 5'i geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Ereğli Demir Çelik çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 586 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 586 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 2,3 azalışla 2 milyon 806 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,03'ten, bileşik getirisi de yüzde 40,46'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 33,9529 lira, satışta 34,0889 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,0045 lira, satışta 34,1408 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1140, sterlin/dolar paritesi 1,3270 ve dolar/yen paritesi 142,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,4 artışla 74,1 dolardan işlem görüyor.