BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,33 artışla 9.061,69 puana ulaştı.

08.10.2024 13:47
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,33 değer kazanarak 9.061,69 puana yükseldi.

Dün 9.031,64 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 9,11 puan ve yüzde 0,10 artışla 9.040,75 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 30,05 puan ve yüzde 0,33 yükselişle 9.061,69 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.978,13, en yüksek 9.089,62 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,32, hizmetler endeksi yüzde 0,72 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,28, teknoloji endeksi yüzde 1,01 geriledi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 46'sı yükselirken, 50'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Gübre Fabrikaları ile BİM Birleşik Mağazalar oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 642 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,47, bileşik getirisi yüzde 42,17 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0990, sterlin/dolar paritesi 1,3090 ve dolar/yen paritesi 147,80 düzeyinde.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2820 liradan, avro 37,7040 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 azalışla 2 bin 642 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 2 düşüşle 79,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika

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