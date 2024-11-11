BIST 100 Endeksi Yükseldi

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,88 yükselerek 9.265,62 puana çıktı.

Cuma günü 9.184,82 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 30,32 puan ve yüzde 0,33 artışla 9.215,15 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 80,80 puan ve yüzde 0,88 artışla 9.265,62 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.197,23, en yüksek 9.287,74 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,81, hizmetler endeksi yüzde 0,47, mali endeks yüzde 1,54 ve sanayi endeksi yüzde 0,73 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 78'i yükselirken, 21'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Akbank ve Koç Holding oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 667 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 39,19, bileşik getirisi yüzde 43,03 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0680, sterlin/dolar paritesi 1,2900 ve dolar/yen paritesi 153,60 düzeyinde bulunuyor

İstanbul serbest piyasada dolar 34,3490 liradan, avro 36,7220 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,7 düşüşle 2 bin 667 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,2 azalışla 73 dolardan işlem görüyor.