BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 artarak 10.140,36 puana ulaştı.

29.01.2025 14:19
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 artışla 10.140,36 puana yükseldi.

Dün, 10.121,77 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 18,46 puan artışla 10.140,22 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 18,59 puan artışla 10.140,36 puana yükseldi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.104,88, en yüksek 10.155,12 puanı gördü. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,54, teknoloji endeksi yüzde 0,48 yükselirken, mali endeks yüzde 0,26, sanayi endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 52'si değer kazanırken, 47'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, BİM Birleşik Mağazalar, Koç Holding, Akbank ile Pegasus Hava Taşımacılığı oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 763 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 35,04, bileşik getirisi yüzde 38,11 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0400, sterlin/dolar paritesi 1,2420 ve dolar/yen paritesi 155,30 düzeyinde bulunuyor. İstanbul serbest piyasada dolar 35,7730 liradan, avro 37,2170 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 azalışla 2 bin 763 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,06 düşüşle 75,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika

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