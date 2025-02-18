BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,12 artışla 9.848,02 puana ulaştı.

18.02.2025 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 değer kazanarak 9.848,02 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,53 puan ve yüzde 0,12 artışla 9.848,02 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 44,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi de yüzde 0,17 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,91 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 1,41 ile kimya petrol plastik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin ek gümrük vergilerine ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret ve ekonomi politikalarına yönelik adımları sonrasında ülkenin önemli ticaret ortakları gelecek dönemdeki olası senaryolara hazırlık yapmayı sürdürüyor.

Analistler, öğleden sonra veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.800 ve 9.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Plastik, Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:28 TÜSİAD’dan soruşturma sonrası ilk açıklama TÜSİAD'dan soruşturma sonrası ilk açıklama
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
16:16 Celal Talabani’nin kabrini ziyaret eden DEM Parti İmralı heyetinden hatıra defterine Türkçe mesaj Celal Talabani'nin kabrini ziyaret eden DEM Parti İmralı heyetinden hatıra defterine Türkçe mesaj
23:38 Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz’den açıklama var Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'den açıklama var
23:37 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye’ye geldi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geldi
23:31 CHP’li Beykoz Belediyesi’nde müfettişler 8 ihale dosyasına el koydu CHP'li Beykoz Belediyesi'nde müfettişler 8 ihale dosyasına el koydu
23:28 İstanbul’da büyük yangın 20 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi İstanbul'da büyük yangın! 20 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi
23:17 İsrail Ordusu Lübnan’ın güneyine saldırdı İsrail Ordusu Lübnan'ın güneyine saldırdı
23:12 Galatasaray, Süper Lig tarihinde bir ilki başardı Galatasaray, Süper Lig tarihinde bir ilki başardı
22:56 Okan Buruk’tan derbinin hakemi için flaş sözler: İsterse uzaydan gelsin Okan Buruk'tan derbinin hakemi için flaş sözler: İsterse uzaydan gelsin
22:47 Attığı gollerin bile önüne geçti: Herkes Osimhen’in bu hareketini tartışıyor Attığı gollerin bile önüne geçti: Herkes Osimhen'in bu hareketini tartışıyor
22:44 Narin Güran cinayetinde iki tahliye Cezaevi çıkışında böyle karşılandılar Narin Güran cinayetinde iki tahliye! Cezaevi çıkışında böyle karşılandılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 18:10:44. #1.12#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.