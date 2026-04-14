BIST 100 Endeksi Yükseldi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.04.2026 18:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi gün sonunda 14.202,24 puana çıkarak 143,73 puan arttı.

BIST 100 endeksi, güne 111,52 puan ve yüzde 0,79 artışla 14.170,03 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.098,35 puanı, en yüksek 14.356,18 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,02 değer kazanarak 14.202,24 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 148,16 puan ve yüzde 0,92 artışla 16.324,81 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,52 değer kaybederken, mali endeks yüzde 1,06, hizmetler endeksi yüzde 1,23 ve sanayi endeksi yüzde 1,30 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 75'i prim yaptı, 25'i geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C) ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 795 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 795 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 6 milyon 860 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,6161, satışta 44,7949 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,6043, satışta 44,7830 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,8001, sterlin/dolar paritesi 1,3576 ve dolar/yen paritesi 158,802 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,2 düşüşle 93,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 20:21:48. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.