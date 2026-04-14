BIST 100 Endeksi Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 143,73 puan artarak 14.202,24 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 111,52 puan ve yüzde 0,79 artışla 14.170,03 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.098,35 puanı, en yüksek 14.356,18 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,02 değer kazanarak 14.202,24 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 148,16 puan ve yüzde 0,92 artışla 16.324,81 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,52 değer kaybederken, mali endeks yüzde 1,06, hizmetler endeksi yüzde 1,23 ve sanayi endeksi yüzde 1,30 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 75'i prim yaptı, 25'i geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C) ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 795 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 795 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 6 milyon 860 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,6161, satışta 44,7949 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,6043, satışta 44,7830 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,8001, sterlin/dolar paritesi 1,3576 ve dolar/yen paritesi 158,802 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,2 düşüşle 93,8 dolardan işlem görüyor.