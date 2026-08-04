BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Yükseldi

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BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,51 artışla 13.478,97 puana ulaştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,51 değer kazanarak 13.478,97 puana yükseldi.

Dün günü 13.410,54 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 11,10 puan ve yüzde 0,08 azalışla 13.399,44 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 68,43 puan ve yüzde 0,51 artışla 13.478,97 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.395,94, en yüksek 13.543,79 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,05 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 2,87, hizmetler endeksi yüzde 0,37 ve sanayi endeksi yüzde 0,55 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 54'ü yükselirken, 44'ü düştü, 2'si yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank, Türk Altın İşletmleri ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 50 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,09, bileşik getirisi yüzde 41,72 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1510, sterlin/dolar paritesi 1,3440 ve dolar/yen paritesi 157,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 47,5600 liradan, avro 54,7740 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 azalışla 4 bin 50 dolardan, Londra'da ekim vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2,3 artışla 85,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika

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