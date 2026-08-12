Fenerbahçe'de ayrılık! Maç bitince taraftarlara veda etti - Son Dakika
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Fenerbahçe'de ayrılık! Maç bitince taraftarlara veda etti

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Fenerbahçe'de Fred'in geleceğiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Brezilya'nın Atletico Mineiro Kulübü ile prensipte anlaşmaya vardığı belirtilen Fred, Sturm Graz karşılaşmasının ardından tribünlere giderek sarı-lacivertli taraftarlara üçlü çektirdi. Brezilyalı futbolcunun bu hareketi, sarı-lacivertli taraftarlara veda olarak değerlendirildi.

Fenerbahçe'de Brezilyalı orta saha Fred'in geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.  Atletico Mineiro ile prensipte anlaşmaya vardığı belirtilen Fred, Sturm Graz maçının ardından tribünlere giderek Fenerbahçe taraftarlarına üçlü çektirdi. 

Fenerbahçe'de ayrılık! Maç bitince taraftarlara veda etti

İSMAİL KARTAL'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Brezilyalı futbolcunun bu hareketi, sarı-lacivertli taraftarlara veda olarak değerlendirildi. Teknik direktör İsmail Kartal, daha önce Fred'in takımda kalacağını açıklarken Sturm Graz maçının ardından Brezilyalı futbolcunun geleceğiyle ilgili soruya farklı bir yanıt verdi. Kartal, "Yönetimimiz bu konuda çalışıyor. Yönetim ile arasında bazı şeyler var. Bekleyelim bakalım ne olacak. Futbolda her an her şey değişebilir." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de ayrılık! Maç bitince taraftarlara veda etti

FENERBAHÇE'DE 128 MAÇA ÇIKTI

2023 yazında Manchester United'dan yaklaşık 10 milyon Euro karşılığında transfer edilen Fred, Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 128 maça çıktı. Brezilyalı orta saha, bu karşılaşmalarda 12 gol ve 21 asist kaydetti.

Atletico Mineiro, Fenerbahçe, Sturm Graz, Brezilya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de ayrılık! Maç bitince taraftarlara veda etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ramazan bozanlı ramazan bozanlı:
    FB akşam zor galip geldi, penaltı olmasa işi zordu, benim anlamadığım bu tür üçüncü sınıf takımları zor eleyen takımlarımız Real Madrid, Barcelona, Manchester United gibi takımları nasıl yenecek, Türk futbolu için pek umut görmüyorum, ha denirse ki milli takım iyi , onuda gördük dünya kupasında,ve milli takım oyuncularının iyileri hep Avrupa'da iyi takımlarda top kosturanlar 2 2 Yanıtla
    Hamza Önal Hamza Önal:
    Ya arkadaş sen nasıl futbol seyir ediyorsun adamlar ilk maçı almış 2 0 lig başlıyor niye zorlasın takımı, gayette iyi oynadık sonuçta deplasmandasın adamlar kontra odaklı oynuyorlar dikkatli oynamaları lazım bana keremi yersen anlarım 1 0
  • erginersoy26@gmail.com [email protected]:
    dizi_kitap_film_siir Kadroda tam 39 oyuncu var. 3 Forvet, 10 Orta Saha, 8 Kanat, 13 Defans ve 5 Kaleci. Bu kadar adamı ne yapacak bu takım. Kardeşim Kerem, İrfan Can, Oğuz, Mimovic, D.Carlos, Becao, İrfan Can E. , Livakovic, Kamil Efe, Bartuğ, Ambrabat, Mert Hakan, Emre Demir, Cengiz ve Çağrı. Bu adamların hiç biri Fenerbahçe Takımımın oyuncusu değil. Teknik Direktör hele hiç ama hiç değil. Yıllardır Bu Takıma gönül veren insanlar olarak. Yazıktır ya !!! Beğenmediğiniz Kante tek başına oynuyor... 3 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de ayrılık! Maç bitince taraftarlara veda etti - Son Dakika
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