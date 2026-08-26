BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Yükseldi

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BIST 100 endeksi, yüzde 0,95 artışla 14.610,92 puandan kapandı. Hisse senetleri genel olarak prim yaptı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 137,50 puan artarak 14.610,92 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 49,13 puan ve yüzde 0,34 artışla 14.522,55 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.515,48 puanı, en yüksek 14.730,20 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,95 değer kazanarak 14.610,92 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 147,29 puan ve yüzde 0,88 artışla 16.854,49 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 1,08, mali endeks yüzde 1,01 ve sanayi endeksi yüzde 0,96 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1,43 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 68'i prim yaptı, 28'i geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş ile Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 597 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 597 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,4 düşüşle 7 milyon 121 bin 200 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,62, bileşik getirisi yüzde 39,98 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 47,9955, satışta 48,1879 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 47,9781, satışta 48,1703 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1651, sterlin/dolar paritesi 1,3593 ve dolar/yen paritesi 159,4 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da kasım vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 0,3 azalışla 87,0 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika

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